Fuerte olor a gas en Charlotte dispara llamadas al 911

Charlotte, NC.- Un fuerte olor a gas en Charlotte el jueves en la mañana causó preocupación en los residentes que se volcaron a llamar al 911 para hacer los reportes y activó una respuesta de distintas agencias locales para informar a la población.

El inusual olor en la ciudad está relacionado con la destrucción de tanques de mercaptano por parte de una empresa local, informó Piedmont Natural Gas.

El mercaptano es un químico que se usa para agregar el olor al gas natural inodoro.

“Estamos al tanto de los informes de gas natural en Charlotte. En este momento, no hay fugas de gas natural en nuestro sistema. El olor generalizado fue causado por la destrucción de tanques de mercaptano por una empresa local. Seguimos trabajando con las autoridades locales”, publicó la subsidiaria de Duke Energy en su cuenta de Twitter.

Fuerte olor a gas en Charlotte

El fuerte olor a gas disparó las llamadas al 911 de residentes preocupados por inusitado hecho.

Pero, los departamentos de bomberos y de Policía de Charlotte Meckleburg pidieron a la población no seguir llamando a emergencia porque colapsan las líneas telefónicas.

“Los telecomunicadores del CMPD están recibiendo un alto volumen de llamadas al 911 sobre un fuerte olor a gas en toda el área de Charlotte. Esto se debe a un evento climático. Por favor no llame al 911 por esto. Está impidiendo que otras personas con emergencias lleguen al 911”, agregó la policía en un tuit.

El fuerte olor a gas provocó también la evacuación de juzgado en Uptown Charlotte, informó la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg en Twitter.

Por qué se expandió el olor

La Ciudad envió una alerta de emergencia a los teléfonos celulares de sus residentes y explicó el motivo de que el fuerte olor a gas se expandiera en gran parte de Charlotte.

La alerta informó que la razón de la expansión es una inversión climática, un fenómeno meteorológico que, según el meteorólogo de WCNC Brad Panovich, ocurre cuando una capa de aire cálido y denso atrapa todo lo que está debajo, incluida la contaminación, el humo, la niebla y el olor.

Por esta razón el fuerte olor a gas se ha mantenido y expandido en la ciudad.

“No hay necesidad de informar este olor. Si tiene una emergencia médica, llame al 911″, agregó la Ciudad.

