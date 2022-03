Niño herido gravemente en incendio

Charlotte, NC.- Un niño herido gravemente es el resultado de un incendio ocurrido la mañana de este martes en un complejo de apartamento en el este de la ciudad de Charlotte.

El Departamento de Bomberos de Charlotte reseñó en su cuenta de Twitter que atendió la emergencia cerca de las 7 am. El suceso ocurrió en los apartamentos Heritage Park en Snow Lane, cerca de E W.T. Harris Blvd e Idlewild Road.

No está claro por ahora el origen del suceso. El departamento indicó que requirió 46 bomberos y 15 minutos para controlar el incendio.

Update: 2 Alarm Fire; 7000 Block of Snow Ln; 46 firefighters control apartment fire in 15 minutes; 1 pediatric patient transported to the hospital with life threatening injuries; fire remains under investigation pic.twitter.com/XoJiwovj2E

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) March 29, 2022