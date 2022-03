Incendio accidental en aeropuerto

Charlotte, NC.- Un incendio declarado accidental en el área de la cocina afectó las operaciones del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

El hecho ocurrió el miércoles en la tarde en la zona del atrio. El Departamento de Bomberos de Charlotte informó este jueves en la mañana que el incendio fue accidental y se originó en el conducto de ventilación del sistema de campana del restaurante, sobre el área de la parrilla.

A los pasajeros en esa zona los trasladaron a los vestíbulos. Una hora después regresaron a la terminal.

Varios camiones de bomberos se apreciaron en el exterior de la terminal de salidas y llegadas.

Charlotte Fire is responding to a situation in the Atrium. At this time, passengers are being moved away from the Atrium.

