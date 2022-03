Miles de hogares sin luz tras incendio

Matthews, NC.- Miles de hogares quedaron sin luz la mañana de este viernes tras desatarse un incendio en la subestación de Duke Energy en la ciudad de Matthews, condado Mecklenburg.

El Departamento de Policía de Matthews confirmó el incendió en una publicación en su cuenta de Twitter.

La policía agregó que East John Street está cerrada desde la Interestatal 485 hasta Stallings Road debido al incendio en la central eléctrica.

Se recomienda a los conductores conseguir rutas alternas para llegar a sus destinos.

Traffic Alert – E. John St. is closed from I-485 to Stallings Rd. due to a fire at the @DukeEnergy power station. @MatthewsFireEMS is on scene. @townofmatthews

— Matthews Police Department (@matthewspolice) March 18, 2022