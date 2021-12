Mandy Cohen dejará el cargo de secretaria de NCDHHS

Raleigh, NC.- Mandy Cohen, secretaria de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS), quien ha estado al frente de la contención de la pandemia en el estado, dejará el cargo después de cinco años.

“Ha sido el honor de toda una vida servir a este estado en un momento tan importante de la historia”, dijo la Dra. Mandy Cohen.

“Estoy agradecida por el liderazgo del gobernador Roy Cooper y estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado para mejorar la salud y el bienestar del estado durante los últimos cinco años”, señaló.

Un comunicado del estado indicó que Cohen planea pasar más tiempo con su familia. Sin embargo, también señaló que explorará nuevas oportunidades para continuar con su trabajo mejorando la salud y el bienestar de las comunidades.

Mandy Cohen has shown extraordinary leadership during her tenure and she has worked every day during this pandemic to help keep North Carolinians healthy and safe. We are stronger because of her efforts and we are enormously grateful for her service. https://t.co/HlhUvdvPf5 pic.twitter.com/6risYMmage

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) November 30, 2021