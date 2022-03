La historia de un inmigrante en el Día de la Cero Discriminación

Charlotte, NC.- Luis Guillermo Carvajal tiene una historia de inmigrante que en el Día de la Cero Discriminación, el 1 de marzo, plantea la urgencia de avanzar hacia el objetivo de que todas las personas tengan una vida con dignidad y sin discriminación.

El inmigrante venezolano conversó con Adriana Henríquez, periodista de Progreso Hispano News. Él se animó a contar su historia, pero no todos se atreven.

Pasar por episodios de discriminación por género, raza, condición económica, cultural o territorial causa heridas y algunas quedan abiertas por mucho tiempo.

Luis Guillermo Carvajal es comunicador social, pero al llegar a Estados Unidos trabajó en otras áreas distintas a la de su profesión.

En una empresa de traslados llevó a un pasajero que le marcó para siempre.

“Este pasajero se monta malhumorado porque no encontraba mi vehículo y yo intento con mi poco inglés, para ese momento, calmarlo”, dijo el conductor venezolano.

Pero, para sorpresa de Carvajal, el pasajero repitía frases con molestia, entre éstas dijo una palabra con «f” (improperio) seguida de la palabra “inmigrante”, recordó.

El viaje que tardaría una hora en llegar a su destino no comenzó bien. A Carvajal le molestó el insulto, y vio al pasajero por el retrovisor para manifestar su malestar.

Sin embargo, los improperios se repetían una y otra vez. Las lágrimas de impotencia y rabia se deslizaron por el rostro de Luis Guillermo Carvajal.

El conductor llevó a su pasajero a su destino. Pero, la historia no terminaba ahí.

La persona manifestó tener un problema en las piernas y la espalda adolorida.

“Tuve que bajarme de mi carro, sacarlo literalmente cargado y llevarlo hasta la recepción del hotel. Ahí me quedé con él hasta que se repusiera, cuando se repone me quedó viéndole y digo la palabra con ‘f’ y agrego ‘inmigrante’”.

El pasajero “se queda mudo, se me queda viendo, me extiende la mano y me pide disculpas”, recordó Carvajal.

La historia de este inmigrante engloba muchas de las que a diario ocurren en Estados Unidos. ¿Subió Carvajal a su vehículo un pasajero con un mal día? Tal vez sí, pero nada justifica un trato discriminatorio.

El 1 de marzo fue proclamado por la Organización de Naciones Unidas como el Día de la Cero Discriminación.

Este año tiene como propósito emplazar a los Estados a eliminar las leyes discriminatorias y promulgar otras que protejan a las personas de la discriminación.

