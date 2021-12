Reunidas familias migrantes separadas en la frontera

Washington, DC.- Un centenar de familias migrantes separadas en la frontera fueron reunidas esta semana justo ante de las fiestas de Navidad, anunció el gobierno de Joe Biden.

El anuncio lo hizo el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas. «Esta semana, nuestro Destacamento de Reunificación Familiar reunió a la familia número 100 separada bajo la cruel política de la administración anterior».

Él publicó en su cuenta de Twitter que a estas familias también “se les otorgará la autorización de ingreso humanitario para que puedan vivir y trabajar en Estados Unidos”.

This week our Family Reunification Task Force reunified the 100th family separated under the prior administration’s cruel policy.

We are not doing it alone. We could not do it without our partners in the community who work tirelessly, every day, in support of those in need.

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) December 23, 2021