Campaña podría naturalizar a dos millones de inmigrantes

Los Ángeles, CA.- La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), junto a la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA), iniciaron en los Ángeles una campaña nacional para naturalizar a dos millones de inmigrantes en 2022.

De esta manera, la campaña proveerá recursos educativos y legales para que los residentes permanentes comiencen sus procesos. Al mismo tiempo, se brindarán ayudas económicas para que las personas vulnerables económicamente ingresen al U.S. United States Citizenship and Immigration Services (USCIS).

En sentido, toda esta campaña nacional tiene como propósito naturalizar por lo menos a dos millones de residentes, de los ocho millones existentes en la ciudad. Al mismo tiempo, se sabe que dos millones viven en California, de los que un millón de estos inmigrantes del estado son mexicanos.

Por su parte, Angélica Salas, directora de CHIRLA precisó, “Con ese acto de hacerse ciudadanos ellos podrán ayudar a sus familias y a sus comunidades”. De esta manera, para la campaña «Naturalize 2 Million by 2022», la NPNA se juntó con otras 50 organizaciones de defensa de inmigrantes y refugiados en docenas de ciudades y condados.

