la-campeona-mundial-de-cheese-rolling-es-de-nc

Charlotte, NC.- Abby Lampe es ahora una celebridad en Carolina del Norte. La joven de 21 años acaba de coronarse en Inglaterra como la campeona mundial femenina de Cheese-Rolling, una curiosa y rara competencia que se popularizando en varios países.

Abby Lampe despertó el lunes con gran popularidad después de haber ganado la competencia que consiste en perseguir un queso en una empinada colina de 200 yardas cerca de la ciudad inglesa de Gloucester.

Su triunfo la hizo viral en las plataformas sociales en Carolina del Norte. Ella acaba de graduarse en primavera en ingeniería de sistemas industriales de NC State.

Cooper’s Hill Cheese Rolling, el nombre oficial de la competencia, ha ganado gran popularidad en los últimos años en YouTube. Incluso apareció en un documental de Netflix sobre competencias extremas y extravagantes.

This is quite the accomplishment. Congrats Abby Lampe on becoming cheese-rolling champion of the world. https://t.co/X0kgmmYaWj

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) June 6, 2022