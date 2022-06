Charlotte recibe el mayor espectáculo de hip-hop

Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte se prepara recibir el mayor espectáculo de hip-hop de Estados Unidos, como los promueven sus organizadores.

Se trata del Legendz of the Streetz Tour que llegará a Qqueen City el 11 de junio junto a un grupo de los mayores exponetes del generó.

El espectáculo se celebrará en el majestuoso e imponente Spectrum Center.

Entre los grandes artistas que llegarán a Charlotte se encuentran Jeezy, Gucci Mane, 2 Chainz, Jarule y Trina.

Have you gotten your tickets yet?! The Legendz of the Streetz Tour is coming to Spectrum Center on June 11! The tour features Jeezy, Gucci Mane, 2 Chainz, Jarule, and Trina — hosted by DJ Iceberg & DJ Fresh. 🔥🎤

🎟: https://t.co/pHYyOOapDq#SpectrumCenterCLT pic.twitter.com/vtoH02Hfup

— Spectrum Center (@spectrumcenter) June 1, 2022