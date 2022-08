Jefa de policía de Winston-Salem se retira

Winston-Salem, NC.- Catrina A. Thompson, jefa de policía de Winston-Salem, se retirará en diciembre de 2022 después de cinco años al frente del departamento.

Thompson, reconocida por sus esfuerzos para mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad, tiene una carrera de 29 años en el departamento.

El Departamento de Policía de Winston-Salem anunció el pase a retiro de Catrina A. Thompson, nacida en Detroit, en un comunicado en su sitio web.

«Servir como jefe de policía de Winston-Salem es uno de los mayores honores de mi carrera en seguridad pública», dijo Thompson. «Siempre amaré esta agencia y creeré en su misión. Mi compromiso con la aplicación de la ley siempre será fuerte ya que realmente respetar, apreciar y apoyar esta noble profesión”.

