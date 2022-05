Concord, NC.- Como parte un esfuerzo nacional en Concord serán instalados de manera gratuita 500 detectores de humo, gracias una colaboración entre la Cruz Roja Americana de la Región de las Carolinas y el Departamento de Bomberos de la ciudad.

El evento de instalación se llevará a cabo el sábado 21 de mayo a la 10 am. Habrá un acto de protocolar en la Estación del Departamento de Bomberos de Concord #3 (100 Warren C. Coleman Blvd., Concord, NC 28027). Seguidamente comenzará la instalación de los detectores de humo en los hogares de la zona.

Este esfuerzo forma parte de la iniciativa nacional de la Cruz Roja Sound the Alarm para instalar 50.000 alarmas de humo gratuitas en más de 50 comunidades de riesgo en todo el país en mayo.

Instalarán gratis 500 detectores de humo

Al acto de instalación en la estación de bomberos asistirán Allison Taylor, ejecutiva regional de Cruz Roja Americana de las Carolinas; Bill Dusch, alcalde de Concord; Jake Williams, jefe del Departamento de Bomberos de Concord; y Sheila Crunkleton, directora ejecutiva de la sección del sur del Piamonte de la Cruz Roja Americana.

La instalación de los detectores de humo estará acompañada de una charla de seguridad contra incendios en el hogar por parte de los equipos de voluntarios.

La instalación de las alarmas contra incendio es posible gracias a las donaciones financieras del patrocinador estatal de Sound the Alarm, Blue Cross and Blue Shield of North Carolina, y de los socios regionales: Piedmont Natural Gas, Duke Energy, Atrium Health, Bank of America, Columbia Forest Products y Lowe’s Home Improvement.

