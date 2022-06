Inscripciones en línea para preescolar en Charlotte

Charlotte, NC.- Las Escuelas de Charlotte Mecklenburg (CMS, por sus siglas en inglés) tienen abiertas las inscripciones en línea para la etapa preescolar.

En su sitio web, CMS explica que solo un padre o tutor legal puede presentar una solicitud.

Al ingresar a cmsncc.scriborder.com, los padres pueden registrarse y completar el formulario de solicitud.

Entre los requisitos básicos para completar el registro se encuentran prueba de nombre legal y fecha de nacimiento, documentación de la renta del hogar, prueba de residencia del padre/tutor legal en el condado Mecklenburg.

𝗜𝘁'𝘀 𝗲𝗻𝗿𝗼𝗹𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲! Create an account using the following link and add your child’s information: https://t.co/NOAMMG6zy1. Cree una cuenta utilizando el siguiente enlace y añada la información de su hijo: https://t.co/NOAMMG6zy1. pic.twitter.com/51aMiq5PUN

— CMS (@CharMeckSchools) June 6, 2022