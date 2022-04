MECK Pre-K acepta solicitudes para nuevo año escolar

Charlotte, NC.- MECK Pre-K abrió el proceso de aceptación de solicitudes para el nuevo año escolar, anunció el condado Mecklenburg.

El condado recomienda hacer las solicitudes lo antes posible. El cupo es limitado.

Entre los requisitos que se piden para hecar la solicitud y posterior inscripción se encuentra el lugar de risedencia y la edad del aspirante.

Los niños deben tener cuatro años cumplidos el 31 de agosto o antes y vivir en el condado Mecklenburg.

Las aulas de MECK Pre-K están ubicadas en 40 centros de desarrollo infantil en todo el condado. Las familias pueden seleccionar sus ubicaciones preferidas al presentar la solicitud.

— MECKPreK (@MECKPreK) April 20, 2022