FindMadalina: Intensa búsqueda de niña de 11 años desaparecida

Charlotte, NC- Las autoridades siguen tras la pista de Madalina Cojocari, de 11 años, quien el viernes cumple un mes de haber desaparecido en Cornelius, condado Mecklenburg.

El caso de Madalina ha acaparado la atención en Carolina del Norte. Su madre reportó la desaparición a un oficial de su escuela el 15 de diciembre, tres semanas después de no saber nada sobre su paradero.

El Departamento de Policía de Cornelius y el FBI Charlotte han unido esfuerzos para encontrar a Madalina.

This is the last time investigators have independent confirmation of when Madalina was last seen. She got off the bus on 11-21-22, at 4:59 p.m. We are seeking additional witnesses outside of the family to narrow down the exact timeline of when she disappeared. #FindMadalina pic.twitter.com/dkStKHmjjB

— FBI Charlotte (@FBICharlotte) December 20, 2022