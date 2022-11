Hispano desaparecido está a salvo

Charlotte, NC.- Un hispano reportado como desaparecido en Charlotte por familiares y amigos ha sido localizado y está a salvo.

Roselio Rodríguez estaba detenido en Carolina del Sur y fue gracias a la divulgación en Progreso Hispano News de la noticia de que no se conocía sobre su paradero que ahora está en libertad.

Roselio dio gracias a Dios y a todas las personas que se preocuparon por él. Contó que fue detenido cuando estaba conduciendo; confundido en la vía intentó doblar a la izquierda desde el carril de la derecha.

Ver más: Asesinado deportista latino en Charlotte

El hombre que trabaja como ayudante de cocina en un restaurante dijo que en el centro de detención le quitaron el celular y se lo apagaron. “Yo no sabía hablar inglés, yo pedía a los oficiales que me comunicaran con mi familia y simplemente me decían ‘One moment, please’, así fue el proceso durante siete días”.

Hispano desaparecido estaba detenido

Cristóbal Morel, dueño del restaurante y una de las personas que buscaba al hombre hispano, comentó que a través de la publicación de Progreso Hispano News que alguien vio el aviso, el póster, llamó al número de teléfono publicado y dijo que Roselio estaba preso en York, Carolina del Sur, que estuvieron juntos.

Roselio Rodríguez aprendió en todo este proceso que “hay que tener mucha precaución en la calle, andar al día con sus papeles, porque lo mío fue por no tener licencia, en primer lugar, y realizar un viraje que no podía hacer”.

Ver más: Niña latina desaparecida ya está a salvo

Familiares y amigos habían reportado la desaparición a la Steele Creek Division del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés), pero dijeron que tras el paso de los días no obtenían respuesta.

Protocolos básicos

El oficial de CMPD, Claudio Jiménez, comentó a Progreso Hispano News que si una persona es arrestada en Carolina del Sur, los oficiales en Charlotte, Carolina del Norte, no pueden saberlo.

Jiménez explicó los protocolos básicos cuando se trata de personas desaparecidas o que no llegan a la casa y aunque la familia se preocupe, los oficiales siguen procedimientos como agregar la información en el sistema como “missing” o “desaparecido”.

Además, si la persona que reporta la desaparición tiene alguna información específica como una dirección, los oficiales van a ir “con todo gusto a buscarlo ahí”.

“El protocolo no nos indica que vamos a ir a golpear puerta por puerta buscando a alguna persona; no es efectivo, no tiene sentido”, agregó.

Jiménez señaló que cuando una persona es arrestada y entra al centro de detención se le da la oportunidad de hacer una llamada telefónica y puede contactar a sus familiares, “pero no (es una responsabilidad) de nosotros porque es un adulto”.

Video: Encuentran a hispano desaparecido hace una semana, detenido en Carolina del Sur