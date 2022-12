Niña desaparecida; madre y padrastro arrestados

Charlotte, NC.- Una niña está desaparecida en Mecklenburg y su madre y padrastro están arrestados, informaron las autoridades.

Madalina Cojocari, de 11 años de edad, está desaparecida desde el 23 de noviembre.

Ella es una niña blanca de aproximadamente 90 libras. La última vez que la vieron llevaba vaqueros, zapatos Adidas rosas, morados y blancos, y una camiseta y chaqueta blancas. Estaba en su casa en la ciudad de Cornelius.

El Departamento de Policía de Cornelius informó sobre este caso e indicó que solicitó apoyo al FBI Charlotte que ya tiene un cartel informativo sobre la desaparición.

Ambas agencias de la ley están pidiendo ayuda a la comunidad para dar con el paradero de la niña.

11-year-old Madalina Cojocari was reported missing on 12-15-22. The 6th grade middle school student loves horses & you can see how happy she is to have a big bowl of ice cream. If you have information, call the @CorneliusPD at 704-892-7773 or 1-800- CALL FBI. #FindMadalina pic.twitter.com/fgk1BAVpm4

— FBI Charlotte (@FBICharlotte) December 18, 2022