Estudiante-atleta de universidad murió atropellado por tren

Charlotte, NC.- Un estudiante-atleta de la Universidad de Wingate, del condado Union de Carolina del Norte, murió atropellado por el tren.

El hecho ocurrió el martes en la noche en el cruce de trenes de North Camden Street, cerca de la entrada del centro de estudios.

“Wingate lamenta la pérdida del estudiante-atleta de primer año Kyle Honore. Enviamos nuestras oraciones, amor y apoyo a la familia, amigos y seres queridos”, publicó Wingate Bulldogs en Twitter.

Ver más: Policía muere arrollado por su hermano

Cuando los oficiales del Departamento de Policía de Wingate y los equipos de emergencia llegaron al lugar encontraron a un joven que había sido atropellado por un tren en dirección este.

Wingate mourns the loss of freshman @WingateMBB student-athlete Kyle Honore. We send our prayers, love, and support to Kyle's family, friends, and loved ones.#OneDog pic.twitter.com/m6iH6mFAul

— Wingate Bulldogs (@WU_Bulldogs) August 17, 2022