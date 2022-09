equipos-de-emergencia-en-charlotte-en-alerta

Charlotte, NC.- Los equipos de emergencia en la ciudad de Charlotte se mantienen en alerta por los posibles impactos de Ian en la región.

Desde el viernes en la tarde se prevén fuertes lluvias y vientos, así como tormentas eléctricas, señaló la Ciudad en un comunicado. La “mayor preocupación” de los impactos de Ian son las posibles inundaciones.

Estas condiciones del clima podrían ocasionar caídas de árboles, daños en las líneas eléctricas y provocar cortes de energía prolongados.

Ver más: Escuelas cambian a instrucción remota

Ian, tocó tierra el miércoles como poderoso huracán de categoría 4, y siguió más debilitado rumbo hacia el norte por la costa este.

Charlotte-Mecklenburg Emergency Management y otros departamentos y socios de la Ciudad están monitoreando a Ian y preparándose para posibles impactos en el área de Charlotte.

Ver más: En detalle: Cómo impactarán los remanentes de Ian en NC

Los equipos de emergencia en Charlotte y la Ciudad ofrecen a los residentes algunos consejos para mantenerse a salvo.

We continue to urge all Mecklenburg County residents to prepare. Have an emergency kit, a family communications plan, and ensure that you are able to receive emergency alerts. You can sign up to receive emergency alerts at https://t.co/YmlgH5SUXs. https://t.co/ANgeqjN1HO

— Charlotte-Mecklenburg Emergency Management (@CharMeckEM) September 29, 2022