En detalle: Cómo impactarán los remantes de Ian en NC

Charlotte, NC.- El mayor y más extenso peligro para toda Carolina de Norte, de los remanentes de Ian, serán las fuertes lluvias, advierten las autoridades.

NC Emergency Management publicó en detalle cuál serán los impactos en el estado de Ian, que el miércoles tocó tierra en Florida como un poderoso huracán de categoría 4.

Además de las fuertes lluvias, los peligros adicionales incluyen ráfagas de vientos, inundaciones costeras y tornados aislados. El gobernador Roy Cooper declaró estado de emergencia.

El pronóstico indica que la mayor parte de las lluvias comenzará en el sureste del estado, el jueves en la noche o viernes en la mañana.

The heavy rain from #HurricaneIan could result in flash flooding, possible landslides and tornadoes. From the mountains to the coast, NC is susceptible to the impact of #Ian. The first step to preparedness is to know your risk. Go to https://t.co/r3QpoBt7lw. #readync #NCPrep pic.twitter.com/AJX3z1hxb9

— NC Emergency Management (@NCEmergency) September 28, 2022