Escuelas cambian a instrucción remota

Charlotte, NC.- Las Escuelas de Charlotte Mecklenburg cambiaron para este viernes a instrucción remota como precaución debido a las fuertes lluvias que se esperan por el paso de Ian.

La decisión se tomó en consulta con el Servicio Meteorológico Nacional y las oficinas locales de manejo de emergencias.

Además, todas las escuelas e instalaciones estarán cerradas hasta el domingo 2 de octubre, y todos los servicios y actividades están cancelados.

Ver más: En detalle: Cómo impactarán los remanentes de Ian en NC

Se espera que los remanentes de Ian, que el miércoles tocó tierra en Florida como huracán de categoría 4, impacte desde el viernes a Carolina del Norte. Se prevén fuertes lluvias, ráfagas de vientos, inundaciones costeras y tornados aislados. El gobernador Roy Cooper declaró estado de emergencia.

CMS schools will pivot to remote instruction on Sept. 30. All schools & facilities will be closed through Oct. 2, and all services & activities will be canceled. After assessing damage and clearing debris, an update will be provided to families & employes. https://t.co/VQuD9IZUTy pic.twitter.com/CMXV9dydtC

— CMS (@CharMeckSchools) September 29, 2022