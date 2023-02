Desvían vuelo a NC por pasajero alterado

Raleigh, NC.- Un vuelo de Florida a Washignton tuvo que aterrizar en Carolina del Norte debido a un pasajero alterado, informaron las autoridades.

El avión de American Airlines despegó el miércoles desde Jacksonville, Florida, con destino a Washington, DC. Sin embargo, a las 3:41 pm fue desviado al Aeropuerto Internacional de Raleigh-Durham (RDU).

“Al aterrizar, el avión se dirigió a la puerta C9 donde la policía abordó el avión y detuvo al sospechoso”, dijo el aeropuerto citado por CNN.

El pasajero era una mujer que estaba teniendo un ataque de pánico, dijo a CNN una fuente familiarizada con el incidente.

