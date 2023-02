Más de 1.000 vuelos cancelados por tormenta invernal

Charlotte, NC.- Algunas aerolíneas se vieron en la obligación de cambiar el estado de vuelo de 1.035 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos a cancelados, este 22 de febrero, debido a que una fuerte tormenta invernal golpea a muchos estados desde la costa este hasta la costa oeste.

De acuerdo con el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, mostró que 932 vuelos retrasaron su plan de vuelo. Para las 09:15 am, 1.035 vuelos fueron cancelados en el país.

Por su parte, la Federal Aviation Administration (FAA) publicó este 21 de febrero un tweet donde explica que el clima severo podría causar retrasos o cancelaciones de vuelos esta semana. Algunos de los estados más afectados son Minnesota y aquellos que orbitan a los Grandes Lagos y las llanuras del sur.

Here's a look at the Winter Storm Severity Index (WSSI) over the next 3 days, through midday Friday. Moderate, Major and Extreme winter weather impacts are expected from the West Coast to New England with travel not advised in the Upper Midwest due to blizzard conditions. pic.twitter.com/fcwxg5E7gQ

— National Weather Service (@NWS) February 21, 2023