Crean el Distrito de Servicio Municipal de SouthPark

Charlotte, NC.- Los dueños de propiedades dentro del recién creado Distrito de Servicio Municipal de SouthPark ahora pagarán más impuestos.

La creación del distrito la aprobó el ayuntamiento en la sesión del lunes pasado, informó la ciudad en un comunicado.

Ahora, los nuevos impuestos que equivalen a $ 4 centavos adicionales por cada $ 100 del valor tasado serán reinvertidos en servicios, defensa, apoyo administrativo, mayores medidas de seguridad, entre otros.

Ver más: Aprobados recursos para viviendas asequibles

La recaudación de impuestos del Distrito de Servicio Municipal de SouthPark entrará en vigencia el 1 de julio. La medida es parte de un esfuerzo por convertir el área en un destino de primer nivel.

ICYMI: #CTLCC voted Monday to create the SouthPark Municipal Service District (MSD). Beginning July 1, property owners within the new MSD will pay an additional tax to fund increased services and infrastructure projects in the area. https://t.co/IpHZVaJ5eV

— City of Charlotte (@CLTgov) April 12, 2022