Charlotte avanza en electrificación de vehículos

Charlotte, NC.- La Ciudad de Charlotte está trabajando en un proyecto de electrificación de sus vehículos. El objetivo es lograr una flota 100% libre de carbono para 2030.

La tarea no es sencilla pero poco a poco la Ciudad está dando los pasos adecuados.

Entre los primeros logros de encuentra la adquisición del primer autobús eléctrico, gracias a una alianza que involucra a Charlotte Area Transit System (CATS) y a eTransEnergy, un programa de Duke Energy.

Ver más: PoleVolt ofrece carga gratuita de vehículos eléctricos

La ciudad está renovando la flota. Este año entran en funcionamiento en un plan piloto al menos 18 autobuses eléctricos de tres fabricantes diferentes.

Además, de tener una flota 100% libre de carbono para 2030, también se estableció un objetivo para que Charlotte se convierta en una ciudad baja en carbono para 2050.

The city continues to electrify its fleet through efforts such as the eTransEnergy and @CATSridetransit e-bus pilot, and by purchasing the lowest-emission vehicles possible. See how the city is working toward a 100% zero-carbon energy fleet by 2030 https://t.co/1j1m2MXoQ6 pic.twitter.com/RCWoKDddCF

— City of Charlotte (@CLTgov) April 7, 2022