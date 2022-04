Aprobados recursos para viviendas asequibles

Charlotte, NC.- La Ciudad de Charlotte tiene financiamiento disponible para el desarrollo de viviendas asequibles, según aprobó el Ayuntamiento.

La votación del Concejo Municipal el lunes fue favorable para la aprobación de 12,4 millones de dólares para el desarrollo de estos proyectos.

Los fondos permitirían el desarrollo de unas 600 viviendas, indicó un comunicado de la Ciudad de Charlotte.

De los recursos, 9,4 millones de dólares pertenecen al Fondo Fiduciario de Vivienda de la ciudad de dos bonos de $50 millones aprobados por los votantes en 2018 y 2020. Los otros 3 millones de dólares son del fondo fiduciario originalmente destinado a apoyar el desarrollo de Brookhill Village.

En total son siete los proyectos de viviendas asequibles que recibirán recursos. Estos fueron seleccionados desde que en enero la Ciudad lanzó un llamado a los desarrolladores para presentar propuestas que tendrían financiamiento del fondo fiduciario.

La Ciudad detalló que seis desarrollos serán destinados al alquiler multifamiliar. El otro es un desarrollo de propiedad de vivienda.

NEW: #CLTCC voted to allocate $12.4 million to help finance several affordable housing developments, putting Charlotte on a path to potentially gain 602 new housing units that would remain affordable for decades. https://t.co/Z0BSBtj8Ga pic.twitter.com/WaDbgha6BS

— City of Charlotte (@CLTgov) April 12, 2022