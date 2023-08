Comisionado de Seguros brinda orientación ante llegada de Idalia

Charlotte, NC.- El comisionado de Seguros, Mike Causey, ofreció consejos y orientación a los dueños de propiedades ante los impactos de Idalia en Carolina del Norte.

Los efectos de Idalia, que tocó tierra el miércoles como huracán en Florida, se sentirán este jueves en Carolina del Norte convertido en tormenta tropical. En parte del estado hay alerta de inundaciones, especialmente hacia el sureste.

«Quiero alentar a los residentes del estado a hacer los preparativos necesarios ahora y repasar algunos consejos útiles, que incluyen hacer un inventario de pertenencias importantes y saber qué hay en su póliza», dijo Causey en un comunicado del Departamento de Seguros.

“Nuestra industria de seguros es sólida y está en la mejor forma que nunca. Los agentes están bien preparados para la avalancha de reclamaciones que puedan llegar y que, una vez pagadas, mantendrán intactas las casas, propiedades y vidas de los residentes”.

