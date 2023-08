Huracán Idalia sale de Florida, entra a Georgia y Carolina del Sur

Steinhatchee, FL.- El huracán Idalia luego de golpear a Florida trajo lluvias torrenciales y amenazas de inundaciones repentinas, el miércoles 30 de agosto, en la tarde al sureste de Georgia, donde las autoridades advirtieron que una marejada ciclónica podría inundar comunidades en la región de Big Bend.

Por su parte, las autoridades de Florida aún están haciendo evaluaciones de los daños en las zonas más afectadas. Igual se evalúa el sur de Georgia donde hay residentes atrapados.

Hasta el momento, más de 75 personas han sido rescatadas de las inundaciones en San Petersburgo. Videos e imágenes muestran a rescatistas atravesando barrios inundados por las fuertes lluvias.

Por ejemplo, en Valdosta, Georgia a unos 129 kilómetros (80 millas) al noroeste de Tallahassee, algunos equipos de botes de emergencia estaban rescatando a residentes atrapados en sus hogares. No obstante, no se ofrecieron más detalles al respecto.

Over 1.5K federal staff are on the ground supporting #Idalia efforts. We deployed 540 search & rescue teams & provided millions of meals & liters of water. We will continue to stay in close contact with our state partners to address any immediate needs.

➡️https://t.co/1tLCck1Vwv pic.twitter.com/2LVo3dWeTu

— FEMA (@fema) August 30, 2023