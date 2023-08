Idalia: Alerta de tormentas e inundaciones  

Charlotte, NC.- Idalia, convertido en huracán de categoría 4, tocará tierra en el norte de Florida este miércoles en la mañana y continuará su recorrido hacia las Carolinas.

Se espera que después de que toque tierra y avance hacia el norte disminuya su intensidad y se convierta en tormenta. Para las 5 am de este miércoles, Idalia tenía vientos de 209 km/h con ráfagas más veloces.

En el área de las Carolinas la mañana del miércoles comenzará relativamente seca, pero a medida que avance el día, las bandas de lluvia avanzarán hacia el norte, alcanzando la región a lo largo de la tarde y la noche.

5am EDT 30 Aug: #Idalia has become an extremely dangerous Category 4 hurricane, and is nearing landfall in Florida Big Bend region this morning. Catastrophic & life-threatening impacts from Storm Surge & Winds expected as Idalia moves ashore. https://t.co/y75tVkKVK7 pic.twitter.com/0NfINii9Mo

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 30, 2023