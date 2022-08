Choque obligó a cierre de North Graham Street

Charlotte, NC.- Un choque obligó al cierre de North Graham Street en Charlotte la mañana de este miércoles, confirmaron las autoridades.

Los detalles del suceso son escasos. El Departamento de Bomberos de Charlotte hizo una alerta en su cuenta de Twitter.

El departamento señaló que hubo un accidente sin indicar qué vehículos estaban involucrados, pero sí informó que había postes de servicios públicos con líneas caídas.

Traffic Advisory; MVC involving utility poles with lines down; 1600 block of North Graham St; Graham St is closed in both directions; significant delays in the area; seek an alternate route; use extreme caution around emergency vehicles; pic.twitter.com/6GEcCggSDk

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) August 31, 2022