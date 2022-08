Cierre de I-77 por choque que involucra a camión cisterna

Fort Mill, SC.- Un accidente múltiple que involucró a un camión cisterna ocurrido la madrugada de este viernes obligó al cierre de la I-77 en el área de Fort Mill, Carolina del Sur.

La Oficina del Shreriff del Condado York informó que en el hecho no hubo decesos, pero sí personas lesionadas.

No está claro cómo ocurrió el siniestro que involucró a varios vehículos. En las fotos publicadas por la oficina se aprecia a un camión cisterna volcado. Las autoridades indicaron que estaba cargado de gasolina.

TRAFFIC: {1:55 am) More photos from I-77 . You can see the tanker truck is overturned. I-77 SB at Exit 82 all lanes are closed. Hwy. 21 is an alternate route. #YCSONews #TrafficAlert #traffic #scnews pic.twitter.com/VNGQDg2zR5

— York County Sheriff (@YCSO_SC) August 19, 2022