Incendiado camión que transportaba carne en la I-77N

Charlotte, NC.- Un camión se accidentó e incendió la mañana de este martes en la Interestatal 77 Norte en Carolina del Norte.

El conductor logró salir del camión con lesiones mientras las autoridades cerraron parte de la vía debido al siniestro.

Personal de Servicios Médicos de Emergencia de Mecklenburg (EMS, por sus siglas en inglés) atendió al conductor y lo trasladó a Atrium CMC.

El siniestro ocurrió cerca de la Autopista John Belk justo debajo del puente de Clarkson Street sobre la I-77N.

El camión, contratado por Walmart, transportaba carne para hamburguesas, dijo la Patrulla de Carreteras citado por WBTV News.

Update; Tractor Trailer Fire on I-77N at exit 9; 34 firefighters controlled the fire in 22 minutes; I-77 North will be closed for an entendres period of time; @NCSHP @CMPD @NCDOT @MecklenburgEMS @SteeleCreekVFD are on scene assisting. https://t.co/0asW2NzuCh pic.twitter.com/z3k9sQpqHA

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) August 16, 2022