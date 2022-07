Festival y desfile de Charlotte Pride están de regreso

Charlotte, NC.- La multitudinaria celebración de Charlotte Pride, con su festival y desfile, está de regreso en el Uptowm.

Los organizadores anunciaron las actividades del evento para el sábado 20 y domingo 21 de agosto, con una cartelera que incluye a Daya, ganadora del Grammy.

Charlotte Pride Festival and Parade vuelve a las calles de la ciudad después de su suspensión debido a la pandemia. En 2019 atrajo a más de 200.000 visitantes durante el transcurso del fin de semana. Ahora, los organizadores proyectan superar la marca.

El Charlotte Pride Festival está programado para los dos días en PNC Bank Festival Zone en S. Tryon St. entre Fourth St. y Good Samaritan Way.

El Bank of America Charlotte Pride Parade se llevará a cabo en N. Tryon St. el domingo 21 de agosto, de 1 pm a 4 pm.

Aug. 20 can't come soon enough! Make sure you're on our email list to stay up-to-date on event details, including our big announcements for entertainment, special events & more. 💌 #CLTPride pic.twitter.com/d7FHNg45VY

— Charlotte Pride (@cltpride) July 22, 2022