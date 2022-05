Charlotte Pride rechaza proyecto “Don’t Say Gay”

Charlotte, NC.- Charlotte Pride condenó cualquier intención en Carolina del Norte de implementar la ley “Don’t Say Gay” que prohíbe la discusión en las escuelas sobre temas de orientación sexual e identidad de género.

La organización se pronunció por intermedio del presidente de la junta directiva, Clark Simon, después de que el martes en Raleigh fuera presentado el proyecto HB755.

“Charlotte Pride condena cualquier esfuerzo que haga que nuestras escuelas o comunidades sean inseguras para los jóvenes, padres, maestros y personal escolar LGBTQ”, señala el comunicado de Simon publicado en el sitio web de la organización.

El proyecto de ley también pondría en peligro a los jóvenes transgénero y de género no conforme al exigir que las escuelas excluyan por la fuerza a los jóvenes transgénero a sus padres.

El proyecto es una copia del aprobado en Florida, sostiene Simon.

THREAD: The following statement was released by Charlotte Pride Board of Directors President Clark Simon following Raleigh politicians’ introduction of HB755 on Tuesday, May 24. /1 pic.twitter.com/8ryqmDetA5

— Charlotte Pride (@cltpride) May 24, 2022