Este domingo Nueva York vio pasar la Marcha del Orgullo LGTBIQ+

Nueva York, NY.- La Marcha del Orgullo LGTBIQ+ inundó este domingo las calles de Nueva York, luego de que no se realizaba de forma presencial desde el año 2019, tras la pandemia por el covid-19.

Este año la Marcha del Orgullo LGTBIQ+ está enmarcada por un brote que preocupa a la comunidad, y al mundo en general, la viruela del mono. En respuesta, los funcionarios de vitalidad de la ciudad de Nueva York ampliaron la vacuna de la viruela del mono.

Por el momento, la vacuna de la viruela del mono se ofreció a los hombres que tuvieron parejas sexuales masculinas múltiples o con desconocidos en los últimos 14 días; debido a que es un virus que afecta directamente a los hombres homosexuales.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), detalló que la viruela del simio se transmite de persona a persona. Precisamente, cuando hay contacto directo con las lesiones, fluidos corporales y materiales contaminados.

En el marco de la Marcha del Orgullo LGTBIQ+ muchos de los participantes cambiaron la bandera multicolor de la comunidad LGTBIQ+, por pancartas de protesta contra la Corte Suprema de los Estados Unidos, de mayoría conservadora.

