cats-limita-venta-de-boletos-y-mecklenburg-cierra-parques

Charlotte, NC.- La tormenta Ian sigue generando cambios en la dinámica de la ciudad de Charlotte. La oficina de venta de boletos del sistema de transporte estará cerrada este viernes, así como las oficinas y parques del condado Mecklenburg.

Ian, que tocó tierra el miércoles en Florida como huracán de categoría 4, traerá fuertes lluvias y vientas, y posibles inundaciones en Carolina del Norte.

Charlotte Area Transit System (CATS) informó que debido a la tormenta tropical inminente, la oficina de ventas de pases y objetos perdidos estará cerrada el viernes 30 de septiembre.

The Lost and Found and the Pass Sales and Information Office at the Charlotte Transportation Center will be closed Friday, Sept. 30, due to inclement weather.

El servicio no se verá afectado. Los pasajeros aún pueden comprar boletos a través de la aplicación CATS-Pass y las máquinas expendedoras de boletos, o pagar la tarifa del autobús en el autobús.

Ver más: Equipos de emergencia en Charlotte en alerta

Se espera que las operaciones normales se reanuden el sábado 1 de octubre. Para actualizaciones, llame al Servicio al cliente de CATS al 704-336-7433.

El gobierno del condado Mecklenburg anunció que cerrará las oficinas al mediodía del viernes y alentó a los empleados que son elegibles para teletrabajar a hacerlo.

Los servicios de emergencia CharMeck 311 y 911 permanecen activos.

Mecklenburg County offices will close at 12 p.m. Friday (9/30) due to the potential for flooding and heavy winds. Employees who can telework are encouraged to do so. Essential staff should check with their manager for information on their work schedule » https://t.co/ZI1eMYVBkQ pic.twitter.com/ofKtJ8eFX3

— Mecklenburg County (@MeckCounty) September 29, 2022