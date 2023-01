Biblioteca que regalará 20.000 computadoras abrirá pronto solicitudes

Charlotte, NC.- Charlotte Mecklenburg Library reabrirá el proceso de aplicaciones para optar a una de las 20.000 computadoras portátiles que regalará a residentes adultos del condado.

La iniciativa se lleva a cabo a través del programa MeckTech y gracias al fondo federal de Conectividad de Emergencia (ECF, por sus siglas en inglés).

Se estima que 20% de los hogares en Mecklenburg carecen de una computadora. El objetivo es reducir este porcentaje y dar acceso a recursos en línea para fines educativos, laborales médicos, entre otros.

Ver más: Biblioteca regalará 20.000 computadoras

MeckTech entregó 2.055 dispositivos informáticos gratuitos entre octubre de 2020 y febrero de 2021 mediante financiamiento de la Ley Cares.

El proceso de solicitudes para la distribución de las computadoras en otoño cerró debido a la alta demanda. Sin embargo, Charlotte Mecklenburg Library ya tiene una nueva fecha para comenzar a aplicar y recibir una computadora portátil.

MECKTECH LAPTOP DISTRIBUTION UPDATE

Due to the overwhelming response, the Library has closed the fall MeckTech application. Approved applicants will be notified within 5-7 business days after submission via email. The application will re-open in the spring. Thank you! pic.twitter.com/4KZY8mlanN

— Charlotte Mecklenburg Library (@cmlibrary) September 8, 2022