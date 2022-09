Biblioteca regalará 20.000 computadoras

Charlotte, NC.- Charlotte Mecklenburg Library regalará 20.000 computadoras portátiles restauradas a adultos elegibles en el condado a través del Fondo de Conectividad de Emergencia.

El programa de equipos informáticos MeckTech distribuye computadoras portátiles gratuitas a los adultos del condado Mecklenburg que no tienen una en casa.

Cada kit incluye una computadora portátil renovada optimizada para acceder a Internet, unirse a reuniones virtuales, crear documentos y más, señala la biblioteca en su sitio web.

Ver más: Ayuda para pagar factura de Internet

El proceso de solicitudes para la distribución en otoño ha sido cerrado debido a la alta demanda. Sin embargo, a principios del próximo año abrirá un nuevo período para aplicar y recibir la computadora en primavera de 2023.

#CMLibrary's MeckTech program is now open & accepting applications. Funded by the Emergency Connectivity Fund (EFC), the Library will distribute 20,000 refurbished laptops by June 2023 to bridge the digital divide for residents in Mecklenburg County. –> https://t.co/lcn9M1UOw0 pic.twitter.com/lpq5qrdCKO

— Charlotte Mecklenburg Library (@cmlibrary) September 3, 2022