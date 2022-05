Charlotte, NC.- Las mudanzas repentinas o frecuentes son una consecuencia del aumento del precio de los alquileres en la ciudad de Charlotte.

Patricia Benavides ha visto como la renta ha pasado de 800 dólares a 1.950 dólares en cinco años.

Ella tiene tres hijos, es inmigrante y una de los residentes que sufre las mudanzas repentinas por no poder seguir pagando la renda.

Patricia contó su historia a Hazel Petrelli, periodista de Progreso Hispano News. Todo comenzó hace cinco años cuando su hermano se estableció en Estados Unidos.

Él comenzó pagando 800 dólares de alquiler en una vivienda de tres habitaciones. Luego llegó su hermana y más tarde se sumó Patricia. La renta ya había aumentado a 1.200 dólares para el momento.

Entre todos pagaban alquiler y se ayudaban, pero con el tiempo cada uno se fue independizando.

Aumento de alquileres obliga a mudanzas repentinas

Patricia es madre soltera. Ella vive junto a sus hijos en un town house de tres habitaciones. Su alquiler estaba fijado en 1.750 dólares. Pero, ya hizo sus maletas y recogió sus cosas. La renta la aumentaron a 1.950 dólares y no puede pagarla.

“Uno siempre trata de buscar opciones de mantenerse en el mismo lugar porque ya me he mudado tres veces”, comentó la mujer.

“Uno quiere estar por un tiempo prolongado (en una misma vivienda) buscando la estabilidad de sus hijos, pero yo he pasado tres años moviéndome en la misma urbanización por esta misma situación. Me mudo porque no puedo pagar”, agregó.

Patricia para ayudarse subarrienda una habitación a su padrastro para ayudarse entre ambos. Sin embargo, “ya de 1.950 dólares no voy a poderle decir a él que solito pague 100 dólares más y yo tampoco podía pagar los 200 dólares yo sola”.

Ahora esta mujer inmigrante le tocará mudarse de nuevo con su hermana. Es momento de compartir gastos y ayudarse entre la familia.

Paticia comentó que los momentos actuales son complicados sobre todo después de haber salido de su país para tener una mejor vida y darles más seguridad a sus hijos.

