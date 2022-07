Charlotte, NC.- Casi un millón de niños en Carolina del Norte serán beneficiarios de asistencia alimentaria durante el verano a través del Programa de Transferencia Electrónica de Beneficios Pandémico (P-EBT, por sus siglas en inglés).

El beneficio es una extensión de la ayuda alimentaria que los niños reciben durante el año escolar. Para su puesta en marcha el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés) recibió la aprobación del Departamento de Agricultura de los EEUU.

En total serán 975.000 niños del estado recibirán asistencia alimentaria durante el verano. La extensión proporcionará $303 millones de dólares en beneficios.

El Summer P-EBT ayudará a las familias con hijos que durante el año escolar reciben asistencia alimentaria pero que en vacaciones carecen de estos beneficios.

Un comunicado del NCDHHS indica que los estudiantes que recibieron comidas gratuitas o a precio reducido a través del Programa Nacional de Almuerzos Escolares en mayo de 2022 son automáticamente elegibles para el P-EBT de verano.

Habrá un pago único que emitirá a finales de julio o principios de agosto. El monto para estudiantes y niños pequeños difiere. Los beneficios se enviarán automáticamente a la tarjeta P-EBT. Si no tiene una se enviará la nueva por correo. En el caso de los niños menores de 6 años se agregarán a la tarjeta FNS EBT de su hogar.

