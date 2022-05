Extendidos beneficios de asistencia alimentaria P-EBT

Charlotte, NC.- Los beneficios de asistencia alimentaria P-EBT han sido extendidos en Carolina del Norte. A partir de la próxima semana los niños pequeños elegibles comenzarán a recibir un aporte mensual adicional.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS) explicó que en un comunicado que los beneficios adicionales están vinculados a la pandemia COVID-19 por el año escolar 2021-2022.

La primera ronda de beneficios de P-EBT de Cuidado infantil se emitirá la próxima semana. Alcanzará a casi 220.000 niños que fueron elegibles durante septiembre y octubre de 2021.

Estos beneficios continuarán emitiéndose mensualmente hasta agosto de 2022. El monto es igual para todos los niños, pero puede variar en cada mes.

Los recursos cubrirán las necesidades de alimentos para los niños que fueron elegibles desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2022.

Los niños son elegibles si tenían 5 años o menos a partir del 1 septiembre de 2021 y participaron en Servicios de Alimentación y Nutrición (FNS).

