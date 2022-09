arrestado-hombre-involucrado-en-robo-de-autos

Charlotte, NC.- La policía informó el arresto de un hombre involucrado en crímenes de robo de autos en la ciudad de Charlotte.

La detención se produjo luego de una serie de investigaciones de Central Division del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

Central Division estuvo investigando robos de vehículos en South End durante la semana pasada. El resultado fue el arresto de Jaylen Barber, de 24 años de edad.

Según el reporte de la policía, Barber tiene un largo historial de delitos contra la propiedad y es un delincuente convicto.

