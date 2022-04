Arrestos en Charlotte por robo de gasolina

Charlotte, NC.- Con reportes de robo de gasolina en varios estados del país, la policía en Charlotte estaba alerta.

En la Ciudad Reina se ejecutaron arrestos por un delito de este tipo, informó el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg.

En su cuenta de Twitter, la policía da crédito al oficial Clark por las detenciones, sin precisar cuántas hubo.

“Gran trabajo del oficial Clark de la División Norte del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg y de los detectives de la Unidad de Delitos Financieros. El mes pasado, el oficial Clark realizó importantes arrestos en un caso de robo de gas”, señala la publicación.

