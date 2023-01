aplica-para-becas-universitarias-desde-nc

Charlotte, NC.- ¿Deseas ir a la universidad pero no tienes recursos? Existen dos becas que te pueden ayudar a continuar tus estudios, incluso si eres un inmigrante indocumentado.

Se trata de las llamadas “beca de oportunidad” y “beca nacional” otorgadas por TheDreams.US. Puedes aplicar desde Carolina del Norte o cualquier parte de Estados Unidos.

Los interesados deben haber llegado al país antes de los 16 años de edad y antes del 1 de noviembre de 2017 para aplicar. Los dreamers que tienen DACA y TPS, incluso los indocumentados, pueden optar por estas becas.

Gaby Pacheco, directora de Abogacía, Comunicaciones y Desarrollo de TheDreams.US, conversó con Progreso Hispano News y dio algunos detalles.

Ver más: Dos estudiantes latinos ganan becas universitarias

Los aspirantes deben ser estudiantes que estén terminando este año la secundaria que tengan un average de al menos 2,5 (para ambas becas). También puede ser un estudiante que haya estado en la universidad pero no pudo seguir pagándola.

La organización no pedirá los impuestos de los padres ni la dirección entre los recaudos; solo solicitará cuánto es el ingreso del hogar.

Gaby Pacheco explicó que la beca de oportunidad otorga hasta 80.000 dólares. Los beneficiaros asistirán a universidades fuera de Carolina del Norte en Washington, Tennessee, Delaware, Connecticut e Illinios.

La beca incluye el pago de la colegiatura y del alojamiento. La fecha tope para aplicar es el 31 de enero.

Ver más: Becas educativas para madres con hijos en edad escolar

En cuanto a la beca nacional el monto alcanza hasta 39.000 dólares. Los beneficiarios estudiarán en Wingate University en Carolina del Norte. La fecha límite para aplicar es el 28 de febrero.

Less than a month left for eligible #Dreamers to apply! The Opportunity Scholarship covers your tuition, fees, on-campus housing, and meals at one of our Partner Colleges up to a maximum of $80,000 for a bachelor’s degree. Deadline is 01/31

Learn more at https://t.co/OAi9pJiAwP pic.twitter.com/qglQvspiNE

— TheDream.US (@thedream_us) January 5, 2023