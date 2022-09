Más becas para hispanos en colegios comunitarios

Los Ángeles, CA.- Más becas a disposición de los ciudadanos, en especial a los hispanos y aquellos que cuentan con pocos recursos que tengan la intención de retomar su educación en colegios comunitarios luego del paro de más de dos años por la pandemia.

Por su parte, la canciller de los colegios comunitarios de California, Daisy Gonzales, precisó que el propósito es ayudar a los californianos a que «puedan regresar a sus sueños después de la pandemia.

De esta manera, hay cinco becas disponibles para retomar la educación en colegios comunitarios. Todas estas están detalladas en el sitio web icangotocollege.com, disponible íntegramente en español, además de en inglés.

La beca de mayor cuantía fue bautizada como, «El éxito de los estudiantes de tiempo completo». Las mismas están disponibles para personas indocumentadas, que están dotadas con $4.000 por semestre para estudiantes que inscriban en 15 o más unidades.

