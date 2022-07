aplauden-veto-de-cooper-a-proyecto-de-ley-antiinmigrante

Charlotte, NC.- Más de 30 organizaciones locales de Carolina del Norte aplaudieron el veto del gobernador Roy Cooper a un proyecto de ley antiinmigrante que plantea la colaboración de los sherffs con el ICE.

“SB 101 fue un esfuerzo para reunir sentimientos antiinmigrantes antes de las próximas elecciones”, dijo Iliana Santillian, directora ejecutiva de El Pueblo.

El Pueblo es una de las más 30 organizaciones locales que forman parte de la Alianza de Derechos de los Inmigrantes de Carolina del Norte (ADICN).

Las palabras de Santillian están plasmadas en un comunicado de ADICN luego del veto del gobernador el lunes al proyecto de ley SB 101.

Ver más: Veto de Cooper: No habrá colaboración de sheriffs con ICE

“Estamos contentos de que el gobernador haya hecho lo correcto por sus electores inmigrantes y haya vetado la SB 101”, dijo Santillian. “Estamos agradecidos con nuestra comunidad por luchar contra este proyecto de ley antiinmigrante, la derrota de la SB 101 sucedió gracias a los esfuerzos de la comunidad”.

We thank @NC_Governor for standing with the immigrant community. With the veto of #SB101, Gov. Cooper affirms his longstanding recognition that immigrant communities are a vital part of North Carolina.#StopSB101

— El Colectivo NC (@elcolectivonc) July 11, 2022