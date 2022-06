¡Alerta! tiroteo en Centro Comercial de Gastonia

Gastonia, NC.-Un nuevo tiroteo se produjo hoy en el Centro Comercial Eastridge Mall, en New Hope Road, alrededor de las 12:10pm según confirmó el Departamento de Policía de Gastonia.

Por ahora los funcionarios del departamento de Policía adelantaron que por lo menos, tre personas resultaron heridas. Aunque eran heridas menores, están siendo atendidas.

Por ahora, el Departamento de Policía precisó que el tiroteo ocurrió en el patio de comidas del Centro Comercial, que por el momento se encuentra cerrado.

Así mismo se informó que los agentes policiales están despejando el Centro Comercial, tienda por tienda.

🔷SHOOTING🔷

GPD investigating shooting inside Eastridge Mall on N New Hope Rd.

Preliminary info 2 possibly 3 persons shot.

Heavy police presence at mall. Avoid mall area if possible. There is NO active threat.

Updates posted as info is confirmed

Call rcvd at 12:10pm pic.twitter.com/YzYhzkuiqV

— Gastonia Police (@GPDNC) June 10, 2022