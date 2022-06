Nuevo tiroteo masivo en Maryland deja heridos y fallecidos

Washington, DC.- Un nuevo tiroteo masivo en Maryland denunció, Larry Hogan, gobernador de Maryland, donde fallecieron tres personas y tres resultaron heridas; una víctima, un policía y el sospechoso.

La Sheriff’s Office, Washington County, precisó que el sospechoso huyó del Tiroteo masivo en Maryland, sin embargo, la policía tras detectar su vehículo se inició el «intercambio de disparos».

La publicación en Facebook del Sheriff ‘s Office, Washington Count, detalló, «Ambos resultaron heridos y fueron transportados para recibir atención médica». Haciendo alusión al sospechoso y al agente.

Tres muertos y tres heridos en un nuevo Tiroteo masivo en Maryland

Inmediatamente continúa, «Múltiples agencias federales, incluidos el FBI y la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), han respondido para ayudar en la investigación del incidente. No hay una amenaza activa confirmada para la comunidad en relación con este incidente».

De la misma manera, algunos medios locales indicaron que el tiroteo tuvo lugar en una fábrica. Así pues esta balacera se suma a una «ola de tiroteos» o «epidemia de tiroteos», que azota al país.

El tiroteo masivo en Maryland se da simultáneamente al debate sobre el control de armas de fuego, que está en el centro del huracán, luego de la matanza de Uvalde y la matanza de Búfalo.

Finalmente, este tiroteo masivo en Maryland se da justo unas horas antes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de una iniciativa legislativa que permite activar un procedimiento legal para confiscar armas de fuego a ciudadanos que representen un peligro para los demás y para ellos mismos.

