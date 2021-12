Alerta de un niño salvó a anciano de incendio

Charlotte, NC.- La alerta de un niño fue fundamental para salvar a un anciano de un incendio el martes en la noche en la ciudad de Charlotte.

El suceso ocurrió en un apartamento en la cuadra 5100 de Brooktree Drive.

El Departamento de Bomberos de Charlotte ofreció los detalles de este suceso en su cuenta de Twitter.

La publicación indica que la alerta de un niño de segundo grado sobre el humo que salía de un apartamento activó a su padre y a otros vecinos.

De inmediato rescataron a un anciano que estaba dentro del apartamento.

Update Structure Fire; neighbors rescued occupant from apartment. 2nd grader notified parents that smoke was coming from neighbors apartment. Dad & other neighbors went inside & rescued elderly occupant; rescuer & occupant evaluated on scene by @MecklenburgEMS & released. https://t.co/UR36qqbtVk pic.twitter.com/dhaH4z1SEo

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) December 29, 2021