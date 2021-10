Dramático rescate de mascotas en incendio en una casa

Winston-Salem, NC.- Un incendio en una casa en Winston-Salem llevó a un dramático rescate de mascotas. Un perro murió en el suceso, dos animales lograron ser evacuados con vida, según medios locales.

El hecho se produjo el viernes en la noche. El Departamento de Bomberos de Winston-Salem publicó en sus redes sociales imágenes del dramático rescate de mascotas.

El incendio se produjo en una casa en la cuadra 500 de Beth Avenue. Era casi la medianoche.

Cuando los bomberos llegaron al lugar vieron el humo que salía por las ventanas de la casa.

En las imágenes compartidas por el departamento se aprecia a un bombero llevar a un perro en brazos que no reaccionaba.

Tras alejarse de la casa en llamar lo pone en el suelo. De inmediato le ponen una mascarilla, presumiblemente para suministrar oxígeno, y mientras le da masajes el pecho.

En su cuenta de Twitter el Departamento de Bomberos de Winston-Salem dijo que acudió a un incendio con rescate de múltiples mascotas.

Medios locales reseñaron el suceso. Wxii12.com dijo que fueron rescatados con vida un perro y un gato. Otro perro falleció.

